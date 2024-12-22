Українські боксери подарували багато позитивних емоцій українцям протягом усього року, коли Україна продовжує потерпати від безжального ворога. Зокрема, перемоги Олександра Усика, Дениса Берінчика та інших підіймають дух українських військових, які навіть на передовій встигають стежити за поєдинками.

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Довгоочікувана "битва століття" Усик – Ф'юрі

24 Канал розповідає про поєдинки, які стали найрейтинговішими та найвидовищнішими у 2024-му році за участі українських боксерів.

Без жодних вагань перше місце у цьому рейтингу посідає Олександр Усик. У лютому 2024 року в боксера із Сімферополя був запланований бій проти Тайсона Ф'юрі. Однак за декілька днів до зустрічі британець отримав серйозне розсічення, яке змусило організаторів перенести вечір боксу на декілька місяців.

Очікування не применшило інтерес до "битви століття", яка навпаки з кожним днем набирала все більшої популярності. 18 травня цього ж року довгоочікуваний двобій Усик – Ф'юрі нарешті відбувся. Навіть додаткові місяці, які були у Тайсона на підготовку, не врятували його від поразки. Боксери провели видовищний 12-раундовий двобій, у якому було майже усе, окрім нокауту: валідол, нерви, красиві комбінації та навіть нокдаун.



Усик – Ф'юрі / Фото Getty Images

У 9-му раунді Усик був близьким до дострокової перемоги над Тайсоном. Лише канати та гонг про закінчення раунду врятував "Циганського короля" від поразки. Падіння з Олімпу Ф'юрі цієї ночі таки відбулось. Переможця зустрічі визначали судді. Суддівські записки розійшлись, але були на користь українця.

Олександр Усик завдав першої поразки у кар'єрі Тайсона Ф'юрі. Український боксер став абсолютним чемпіоном світу у хевівейті із 1999 року після Леннокса Льюїса.

Відеоогляд першого бою Усик – Ф'юрі

Грандіозний реванш Усик – Ф'юрі

Після травневої поразки "Циганський король" активував опцію реваншу, який був запланований на грудень 2024-го року. Цього разу британець не травмувався, тому бій відбувся у встановлену дату. Прихильники боксу змогли насолодитись одразу двома зустрічами Усика проти Ф'юрі за 366 календарних днів.

21 грудня титани хевівейту зійшлись у ринзі "Kingdom Arena" у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Мільйони очей були прикуті до своїх екранів в очікуванні, чи візьме Тайсон реванш в Усика, або ж Олександр скине корону із голови зухвалого Тайсона та переможе його вдруге.



Реванш Усик – Ф'юрі / Фото Getty Images

Боксери знову видали повний двобій довжиною у 12 раундів, а переможця реваншу визначали судді. Цього разу усі троє суддів були на боці Усика – тричі 116-112. Олександр за одноголосним рішенням суддів переміг у реванші. Тайсон Ф'юрі зазнав другої поразки поспіль від українця та у притаманному для себе стилі виправдовувався після фіаско.

До теми Усик – Ф'юрі: суддівські записки реваншу

"Циганський король", у якого вже остаточно впала корона з голови, запевняв, що за його підрахунками саме він здобув перемогу. Боксував та водночас встигав рахувати? "Унікальний" цей боксер Тайсон Ф'юрі.

Відеоогляд реваншу Усик – Ф'юрі

Цікаво! Що одразу після оголошення результатів реваншу на рингу з'явився Даніель Дюбуа. Британець кинув виклик Усику, на який українець відповів згодою. Володар поясу IBF хоче реваншу та бою за "абсолют".

Перше у кар'єрі звання чемпіона світу для Дениса Берінчика

Травень 2024 року був насиченим на поєдинки. В одну ніч із 18-го на 19-те травня у ринг вийшли одразу два українці. Олександр Усик провів перенесений перший бій проти Тайсона Ф'юрі в Ер-Ріяді, а Денис Берінчик провів поєдинок проти Емануеля Наваррете у Сан-Дієго.



Берінчик зі своїм тренером / Фото з інстаграму боксера

Бій за пояс WBO у легкій вазі був дуже напруженим. Обидва боксери вибухали красивими ударами, а от чемпіонські раунди були за Берінчиком. Бійці подарували глядачам 12-раундовий двобій.

Судді розділились у рішенні, але на користь українського боксера – 115-113, 112-116 та 116-112.

Оце так! Денис Берінчик вперше у своїй кар'єрі став чемпіоном світу та здобув пояс WBO у легкій вазі. Цікаво, що Берінчик вперше у кар'єрі закінчив бій за роздільним рішенням суддів.

Загалом перемога над Емануелем Наваррете стала для українського чемпіона вже 19-ю поспіль у кар'єрі.

Відеоогляд бою Берінчик – Наваррете

Раніше повідомлялось, що Денис Берінчик захищатиме титул чемпіона світу WBO в андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі. Але цього не сталось.

Золотий фінал Олімпіади для Олександра Хижняка

Олександр Хижняк – один із трьох авторів олімпійського "золота" для України у Парижі та єдиного у боксі. Український боксер пройшов непростий шлях до фіналу, у якому розігрувалось звання олімпійського чемпіона.



Олімпійський чемпіон Олександр Хижняк / Фото Getty Images

Боксеру із Полтави хотілось реабілітуватись за поразку у фіналі Олімпіади-2020 у Токіо, де він став віцечемпіоном Ігор. У вирішальному бою за "золото" Хижняк зійшовся у ринзі із Нурбеком Оралбай із Казахстану.

Вже зі старту ініціативу у ринзі взяв українець. Суперник більше діяв другим номером та частенько працював у клінчі. Перевага Олександра вилилась у результат на обличчі Нурбека, у якого почалась кровотеча із носа та з'явилось розсічення.

У підсумку судді віддали перемогу українському боксеру. Олександр Хижняк став чемпіоном Олімпійських ігор в Парижі, додавши до токійського "срібла" ще й "золото" із Франції.

Відео бою Хижняка за "золото" Олімпіади-2024

Богачука оформив яскраву перемогу на очах в Усика

29-річний боксер із Вінниці став одним із трьох українців, які провели свої бої в андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі 21 грудня (в Україні 22 грудня). Сергій Богачук повинен був протистояти узбекистанцю Ісраїлу Мадрімову. Однак в останній момент в українського боксера змінився суперник. Все через хворобу бійця з Узбекистану.



Богачук – Девіс / Фото Getty Images

Новим опонентом українця став британець Ішмаель Девіс, який до бою проти Богачука міг похвалитись майже ідеальною статистикою – 13 перемог у 14 боях. Однак Сергій Богачук вже у другому раунді був близький до дострокової перемоги нокаутом.

Богачук підловив суперника лівою та відправив Девіса у нокдаун. На жаль, британський боксер зумів підійнятись та продовжити бій.

Однак бій не протривав усі раунди. Вже після шостого суддя присудив українцю перемогу технічним нокаутом.

Перемога зробила із Сергія Богачука обов'язкового претендента на пояс WBC у першій середній вазі. Саме цей титул поки що утримує Себастьян Фундора.

Богачук – Девіс: відеоогляд бою

Переможний андеркард бою Усика для Даніеля Лапіна

Даніель Лапін провів свій бій теж в андеркарді вечора боксу в Ер-Ріяді 21 грудня. 27-річний боксер вийшов у ринг Kingdom Arena проти француза Ділана Коліна. Обидва боксери до цього мали 100-відсоткову статистику перемог.



Лапін – Колін / Фото Getty Images

На кону бою стояли титули IBF Intercontinental та WBA Continental у напівважкій вазі. Колін створив достатньо проблем українському боксеру, але Лапін виглядав дуже гідно та заслужено переміг.

Судді одноголосно віддали перемогу Даніелю Лапіну, який здобув вакантний титул IBF International та захистив титул WBA Continental. Українець завдав Коліну першої поразки.

Відеоогляд поєдинку Лапін – Колін

Новицький продовжує бути жахом для суперників

Третім боксером, який вийшов у ринг в андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі, став Андрій Новицький. Український боєць побився проти Едгара Раміреза із Мексики.



Андрій Новицький / Фото Getty Images

Боксери відбоксували усі встановлені раунди, а переможця двобою визначали судді. Усі троє в один голос віддали перемогу Новицькому – двічі 100-90 та 98-92 на користь українця.

Андрій Новицький провів успішний захист титулу чемпіона WBC International у надважкій вазі, який він завоював у липні цього року.

Відеоогляд бою Новицький – Рамірез

Сподіваємось, що у новому 2025 році українські боксери продовжуватимуть нас тішити своїми перемогами, які підіймають дух українців у такий складний для нашої країни час.

Тим паче, що все більше чуток з'являється навколо можливого повернення у ринг легендарного Володимира Кличка. Брат Віталія Кличка хоче стати найстаршим чемпіоном світу. Побачимо легенду на ринзі у новому році?