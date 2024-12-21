Третім поєдинком в андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі була зустріч на рингу українця Даніеля Лапіна та француза Ділана Коліна. На кону стояли титули IBF Intercontinental та WBA Continental у напівважкій вазі, пише 24 Канал.

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Лапін – володар двох титулів

Поєдинок проти непереможеного Коліна не виявився легкою прогулянкою для українця. Суперник запропонував конкурентний бій, а тому про дострокову перемогу мова не йшла.

Даніель завдяки перевазі в антропометрії тримав Коліна на дистанції, турбуючи його влучними ударами. Вже у першому раунді Лапін поцілив у щелепу Коліна.

Француз діяв другим номером сподіваючись спіймати українця на контратаці. У шостому раунді Колін завдав кілька влучних ударів.

Під завершення поєдинку було помітно втому боксерів. Тож атаки француза не принесли результату.

Судді одноголосно віддали перемогу Лапіну, який здобув вакантний титул IBF International та захистив титул WBA Continental.

Лапін переміг Колін: відео

Це 11-та поспіль перемога Лапіна. Український спортсмен ще не програвав на професійному рингу.

Відеоогляд бою Лапін – Колін