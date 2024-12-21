Володар чемпіонських поясів WBA, WBC, WBO та IBO Олександр Усик проведе захист титулів у поєдинку з Тайсоном Ф'юрі. Британець сподівається здобути реванш та повернутися на трон хевівейту, пише 24 Канал.

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Де та коли відбудеться реванш Усик – Ф'юрі

Грандіозне шоу Усик – Ф'юрі відбудеться у суботу, 21 грудня, на Kingdom Arena у саудівському Ер-Ріяді. В андеркарді, який передуватиме головній події, пройдуть вісім поєдинків. Кульмінацією вечора боксу стане реванш між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком.

О котрій годині розпочнеться бій Усик – Ф'юрі

Поєдинки андеркарду стартують о 18:30 за київським часом. Їхня тривалість може вплинути на початок бою Усик – Ф'юрі.

Вихід боксерів у ринг варто очікувати не раніше 01:00 за київським часом. Після бою вболівальники можуть послухати експертів у студії.

Постер бою Усик – Ф'юрі / Фото DAZN

Хто транслюватиме Усик – Ф'юрі

В Україні найважливіший бій кінця 2024 року транслюватимуть на медіасервісі MEGOGO – офіційному трансляторі вечора боксу в Ер-Ріяді. Слідкувати за поєдинками можна буде за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL".

Трансляція буде доступна у підрозділі "Єдиноборства" в розділі "Спорт" на каналі "MEGOGO Гонг" із 18:15.

24 Канал проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку Олександр Усик – Тайсон Ф'юрі. Там будуть усі найважливіші події на "Kingdom Arena", відео найкращих моментів бою, а по закінченню повний відеоогляд битви.