Колишній "тимчасовий" чемпіон WBC у першій середній вазі Сергій Богачук повинен був зустрітися з Ісраїлом Мадрімовим, але представник Узбекистану відмовився через хворобу. Тож українцю довелося битися з британцем Ішмаелем Девісом, пише 24 Канал.
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Третя перемога українця в андеркарді Усик – Ф'юрі
Український боксер з перших хвилин захопив ініціативу. У другому раунді Сергій відправив Девіса в нокдаун. Проте британець підвівся та продовжив поєдинок.
Перевага Богачука збільшувалася з кожною секундою. Девіс дедалі більше почав пропускати удари українця. Сергій бомбардував суперника двійками та агресивно йшов вперед.
Після шостого раунду кут Девіса зняв його з бою. Український боксер здобув дострокову перемогу технічним нокаутом.
Тепер Сергій став претендентом на пояс WBC у першій середній вазі, яким володіє Себастіан Фундора. Зазначимо, що Сергій Богачук здобув 25-ту перемогу у професійній кар'єрі при двох поразках.
Відео перемоги Богачука над Девісом
Нагадаємо, що головний бій вечора боксу в Ер-Ріяді Усик – Ф'юрі розпочнеться о 01:10 ноі за київським часом. 24 Канал проведе онлайн-трансляцію поєдинку Усик – Ф'юрі.