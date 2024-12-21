У суботу, 21 грудня, в андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі відбувся бій між Андрієм Новицьким та Едгаром Раміресом. На кону стояв чемпіонський пояс WBC International, яким володів українець, пише 24 Канал.

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Амбітна мета Новицького

У десятираундовому поєдинку перемогу одноголосним рішенням суддів здобув Новицький. Українець захистив свій чемпіонський титул, довівши переможну серію до 14.

Після успішного виступу в андеркаді Усик – Ф'юрі Новицький поділився планами на майбутнє. Андрій сподівається провести бій із зірковим Деонтеєм Вайлдером.

"Я дуже щасливий вдруге бути у Саудівській Аравії. Дякую Лос-Анджелесу, Україні – я дуже щасливий перемогти сьогодні.

Наступного року я хочу зустрітись Вайлдером, якщо це буде можливо", – сказав Новицький.

Топовий суперник українця

Зазначимо, що "Бронзовий бомбардувальник" у найкращі часи вважався одним з найгрізніших нокаутерів хевівейту. Проте останнім часом 39-річний американець не демонструє своєї найкращої форми.

Після перемоги над фіном Робертом Геленіусом у жовтні 2022 року, Вайлдер поступився Джозефу Паркеру та Чжану Чжилею.

Нагадаємо, що бій Олександра Усика з Тайсоном Ф’юрі відбудеться у ніч на неділю, 22 грудня. Вихід боксерів на ринг очікується о 01:10 ночі.