Непереможений Андрій Новицький у липні 2024 року завоював пояс чемпіона WBC International у надважкій вазі. У поєдинку проти Едгара Раміреса українець захищав титул, пише 24 Канал.

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Результат бою Новицький – Рамірес

Новицький активно розпочав поєдинок проти Раміреса. Андрій вдало комбінував та тримав суперника на дистанції.

Поступово мексиканець пристосувався до стилю українця та почав його турбувати. Особливо важко Андрію було у восьмому раунді, коли він пропустив два небезпечні удари від Раміреса.

У десятому раунді українець поцілив у підборіддя претендента, але Рамірез вистояв.

За підсумком десяти раундів судді одноголосно віддали перемогу Новицького. Рахунок бою – 100:90 (двічі), 98:92 на користь українця.

Новицький захистив титул чемпіона: відео

Ця перемога стала чотирнадцятою в кар'єрі Новицького. Українець зберіг за собою титул чемпіона WBC International у надважкій вазі.