Вечір боксу в Ер-Ріяді стартував о 18:30. В рамках грандіозного шоу відбудеться ще вісім топових поєдинків, пише 24 Канал.

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Хто битиметься в андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі

Програма боксерського вечора в Ер-Ріяді складається з восьми поєдинків. У трьох з них візьмуть участь українські боксери.

Першим на ринг вийдуть Андрій Новицький та Едгар Рамірес. На кону бою стоятиме пояс WBC International, яким володіє українець. Бій розпочався о 18:30 за київським часом.

Також в андеркарді свої поєдинки проведуть українці Даніель Лапін та Сергій Богачук.

Список боїв андеркарду Усик – Ф'юрі 2

Мохамед Алакель (1-0-0, 0 КО) – Джошуа Окампо (8-33-5, 6 КО), бій у легкій вазі.

18:30. Андрій Новицький (13-0, 10 КО) – Едгар Рамірес (10-1-1, 4 КО), бій за титул WBC International у надважкій вазі.

19:20. Даніель Лапін (10-0, 4 КО) – Ділан Колін (14-0, 4 КО), бій за пояси IBF Intercontinental та WBA Continental у напівважкій вазі.

20.10. Пітер Макгрейл (10-1, 6 КО) — Ріс Едвардс (16-0, 4 КО), бій у другій напівлегкій вазі.

21:00. Айзек Лоу (25-2-3, 8 КО) – Лі Макгрегор (14-1-1), бій у напівлегкій вазі.

21:55. Джонні Фішер (12-0, 11 КО) – Дейв Аллен (23-6-2, 18 КО), бій у надважкій вазі.

22:45. Сергій Богачук (24-2, 23 КО) – Ішмаель Девіс (13-1, 6 КО), бій у першій середній вазі.

23:50. Джонні Фішер (12-0, 11 КО) – Дейв Аллен (23-6-2, 18 КО), бій за пояс WBO Intercontinental.

01:10. Олександр Усик (22-0, 14 КО) – Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО), бій за титули чемпіона світу за версіями WBA, WBC та WBO.



Розклад андеркарду реваншу Усик – Ф'юрі / скриншот з трансляції MEGOGO

Зазначимо, що головний бій вечора боксу Усик – Ф'юрі орієнтовно розпочнеться о 01:10. 24 Канал проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку Усик – Ф'юрі.