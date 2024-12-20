До цього реваншу прикута шалена увага навіть людей, які ніколи не були фанатами боксу. Усім цікаво, чи зможе Тайсон Ф'юрі взяти реванш в Олександра Усика, повідомляє 24 Канал.

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Переможець першого бою

Вперше боксери зійшлись на ринзі 18 травня 2024 року. Хоча повинні були побоксувати ще у лютому цього року. Але зустріч була перенесена через розсічення "Циганського короля", яке він отримав за декілька днів до самого бою.

Навіть додатковий час не врятував Тайсона від поразки. Боксери провели 12-раундовий двобій, у якому переможця визначали судді. За їх роздільним рішенням перемогу здобув Усик. Олександр став першим абсолютним чемпіоном світу із 1999-го року після Леннокса Льюїса.

Однак на кону реваншу 21 грудня не буде стояти звання "абсолюта". Адже наприкінці червня Усик подарував пояс IBF переможцю бою Ентоні Джошуа – Даніель Дюбуа. Якраз останній тепер повноцінно володіє цим титулом.

Хто покаже реванш в Україні

Офіційним транслятором вечора боксу в Ер-Ріяді 21 грудня буде стрімінгова платформа DAZN. Фанати боксу з України зможуть переглянути реванш Усик – Ф'юрі та усі поєдинки андеркарду на медіасервісі MEGOGO, якому вдалось вдарити по руках із DAZN щодо показу вечора боксу у прямому ефірі.

Перегляд на медіасервісі MEGOGO буде доступний підписникам за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL". Трансляцію вечора боксу можна буде знайти в підрозділі "Єдиноборства" в розділі "Спорт" на каналі "MEGOGO Гонг" із 20:00.

Цікаво. В андеркарді вечора боксу поб'ються одразу троє українців – Андрій Новицький, Даніель Лапін та Сергій Богачук.

Головний бій вечора боксу в Ер-Ріяді Усик – Ф'юрі 2 розпочнеться у ніч на 22-ге грудня (в Україні). Очікується, що боксери вийдуть у ринг не раніше 01:00 ночі за київським часом. Після поєдинку уболівальники зможуть послухати студію, яка по гарячому розбере реванш.