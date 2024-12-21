Першим серед українців в андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі вийшов на ринг Андрій Новицький. Український чемпіон світу за версією WBC International у надважкій вазі успішно захистив титул у бою проти мексиканця Едгара Раміреза.

До теми Перша перемога українця: Новицький захистив титул чемпіона в андеркарді Усик – Ф'юрі

Похвала від "Великого боксера"

Українець повністю перебоксував суперника та оформив перемогу за одноголосним рішенням суддів. Після переможного поєдинку тренер чемпіона Анатолій Дудченко розповів про зустріч Новицького із легендарним Ленноксом Льюїсом, пише 24 Канал із посиланням на LuckyPunch.

Ми спробували його ударити, в 9-му раунді ми влучили справа в лоб – суперник, звісно, хитнувся, але добивати не було як. В принципі, в 10-му підняли. Думаю, хлопець теж втомився. Важко було, тому що перехворіли. Але коли ми вже спускалися, Леннокс Льюїс потиснув руку, сказав: "Гарна робота",

– сказав наставник Андрія Новицького.

Відзначимо, що перемога над Рамірезом стала для українця 14-ю у кар'єрі.

Додамо, що також в андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі вже тріумфував Даніель Лапін, який за рішенням суддів переміг Ділана Коліна із Франції. Також в андеркарді вечора боксу свій бій проведе третій українець Сергій Богачук.