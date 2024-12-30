Наразі навколо майбутнього українського чемпіона продовжує ширитися чимало чуток. Єдине, що точно відомо – він не збирається вішати рукавички на цвях.

Читайте також "Він причаївся та чекає": легендарний тренер розповів, кому рано чи пізно програє Усик

Несподіваний вибір

Своїми думками щодо потенційного наступного суперника Олександра Усика поділився промоутер Едді Хірн. Він назвав боксера, який міг би влаштувати цікавий поєдинок з українцем, повідомляє 24 Канал із посиланням на iFL TV.

"Єдиний бій, який я бачу… Мені подобається варіант поєдинку Джея Опетаї проти Усика. Це дуже цікаве зіткнення стилів. Але Джею ще потрібно заслужити цей бій. Йому необхідно виграти наступний поєдинок. Потім, ймовірно, він проведе бій за об’єднання титулів з Хільберто Раміресом.

Коли Опетая підніметься у категорії, цей бій може бути конкурентоспроможним з погляду ваги. Це відмінний бій, але Джею слід продовжувати працювати над своїм профайлом. Я не бачу багато поєдинків для Усика, які б мене справді захоплювали. Він вже багато чого досяг", – сказав Хірн.

Довідка. Джей Опетая – чинний володар пояса IBF у крузервейті. Наразі він залишається непереможним на професійному рівні – 26 боїв (усі перемоги). Його називають "Австралійським Усиком" через схожість стиля та габаритів.

Зазначимо, що свій наступний поєдинок австралієць проведе 8 січня проти новозеландця Девіда Ніка.