The Ring не оминув увагою поєдинки одразу двох українських боксерів – Олександра Усика та Сергія Богачука. Непереможний український боксер із Сімферополя боровся за нагороди одразу у чотирьох номінаціях, повідомляє 24 Канал.

До теми Усик візьме участь у The Ring Awards 2024: онлайн-трансляція церемонії нагородження

Найкращий раунд 2024 року

Однією із них була "Раунд року". The Ring включив у список претендентів 9-й раунд першого бою Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі (18 травня 2024-го року). Саме у тій трихвилинці українець ледь не оформив дострокову перемогу над "Циганським королем", притисши британця до канатів, які й врятували Тайсона. Також на допомогу прийшов гонг, який сигналізував кінець 9-го раунду.

Також у номінацію "Раунд року" потрапили трихвилинки інших боїв. Слід лиш відзначити, що у цій номінації є 8-й раунд бою іншого українця Сергія Богачука, який у 10 серпня 2024-го року програв Вірджилу Ортісу. Суддівські записки – двічі 112-114 та 113-113.



Претенденти на номінацію "Раунд року" / Фото The Ring Magazine

The Ring обрав 9-й раунд першого бою Усик – Ф'юрі найкращим у минулому 2024-му році.