The Ring не обошел вниманием поединки сразу двух украинских боксеров – Александра Усика и Сергея Богачука. Непобедимый украинский боксер из Симферополя боролся за награды сразу в четырех номинациях, сообщает 24 Канал.

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Лучший раунд 2024 года

Одной из них была "Раунд года". The Ring включил в список претендентов 9-й раунд первого боя Александра Усика против Тайсона Фьюри (18 мая 2024-го года). Именно в той трехминутке украинец едва не оформил досрочную победу над "Цыганским королем", прижав британца к канатам, которые и спасли Тайсона. Также на помощь пришел гонг, который сигнализировал конец 9-го раунда.

Также в номинацию "Раунд года" попали трехминутки других боев. Следует лишь отметить, что в этой номинации есть 8-й раунд боя другого украинца Сергея Богачука, который в 10 августа 2024-го года проиграл Вирджилу Ортису. Судейские записки – дважды 112-114 и 113-113.



Претенденты на номинацию "Раунд года" / Фото The Ring Magazine

The Ring выбрал 9-й раунд первого боя Усик – Фьюри лучшим в прошлом 2024-м году.