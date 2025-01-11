Володар титулів WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик візьме участь у церемонії нагородження The Ring Awards 2024. Пряма трансляція гала-вечора розпочнеться о 22:00 за київським часом, пише 24 Канал.

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Які нагороди здобуде Усик на The Ring Awards 2024

Прізвище українського чемпіона присутнє у чотирьох номінаціях The Ring Awards 2024. Усик претендує на звання "Боксера року". Крім того, його перший бій з Тайсоном Ф'юрі номіновано на "Бій року", 9-й раунд того ж поєдинку – на "Раунд року". Вечір боксу Усик – Ф'юрі, який визначив абсолютного чемпіона світу у надважкому дивізіоні, претендує на "Подію року".

Серед претендентів на "Бій року" присутній поєдинок українця Сергія Богачука і Вірджіла Ортіса. Ефектна рубка у 9-му ранді цього ж файту номінована на "Раунд Року".

Дивитися за церемонією нагородження The Ring Awards 2024 можна на сайті 24 Каналу.

Онлайн-трансляція церемонії нагородження The Ring Awards 2024

Нагадаємо, що Олександра Усика визнали боксером 2024 року за версіями WBC та ESPN.