Спортивний телеканал ESPN визначив найкращого боксера 2024 року. Визнання отримав український суперважковаговик Олександр Усик, повідомляє 24 канал.

Читайте також "Голодний боєць": відомий аналітик розповів, як можна перемогти Усика

Яким був 2024 рік для Усика

Олександр Усик у 2024 році двічі зустрічався з Тайсоном Ф'юрі. У обох поєдинках в аравійському Ер-Ріяді звитяга залишилась за українським чемпіоном.

У першому бою, який відбувся у травні, Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі за роздільним рішенням суддів. Український боксер вперше за останні 25 років став абсолютним чемпіоном світу у суперважкій вазі.

В ніч з 21 на 22 грудня український чемпіон вдруге переміг "Циганського короля" та захистив звання чемпіона світу у хевівейті. Цього разу судді віддали звитягу Усику одноголосним рішенням з рахунком – 116:112.

Зазначимо, що нещодавно колишній чемпіон світу Джордж Гроувз назвав найкращого супертяжа сучасності. Британець відзначив досягнення та успіхи Олександра Усика.