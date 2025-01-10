Спортивный телеканал ESPN определил лучшего боксера 2024 года. Признание получил украинский супертяжеловес Александр Усик, сообщает 24 канал.

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Каким был 2024 год для Усика

Александр Усик в 2024 году дважды встречался с Тайсоном Фьюри. В обоих поединках в аравийском Эр-Рияде победа осталась за украинским чемпионом.

В первом бою, который состоялся в мае, Александр Усик победил Тайсона Фьюри по раздельному решению судей. Украинский боксер впервые за последние 25 лет стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

В ночь с 21 на 22 декабря украинский чемпион во второй раз победил "Цыганского короля" и защитил звание чемпиона мира в хевивейте. На этот раз судьи отдали победу Усику единогласным решением со счетом – 116:112.

Отметим, что недавно бывший чемпион мира Джордж Гроувз назвал лучшего супертяжеловеса современности. Британец отметил достижения и успехи Александра Усика.