Эксперт отметил успехи и достижения Александра Усика. Британец назвал украинского чемпиона лучшим боксером современности, сообщает 24 канал со ссылкой на iFL TV.

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Гроувз отметил Усика

Джордж Гроувз, кроме Александра Усика, поделился мнением относительно Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа. Бывший чемпион мира считают, что оба боксера в очном противостоянии решат, кто лучший боксер в Великобритании.

Эксперт подчеркнул, что "Цыганский король" смог вернуться после первого поражения. Гроувз отметил, что ему казалось, что Фьюри в плохой форме, но он показал хороший поединок против Александра Усика.

Это битва за наследие, хоть я и ненавидел это слово, когда выступал, но сейчас думаю, оно является подходящим. Лучший супертяжеловес поколения – это Александр Усик, но Фьюри и Джошуа могут определить лучшего британского бойца в этой весовой категории,

– сказал Гроувз.

Напомним, что Александр Усик 21 декабря 2024 года во второй раз одолел Тайсона Фьюри. Украинский боксер защитил чемпионские пояса и остался непобежденным в профессиональном ринге.