Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе рассказал, в чем заключается успех Усика. Британец назвал условие, при котором можно победить украинца, сообщает 24 канал со ссылкой на Fight News.

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Как одолеть Усика

Джонни Нельсон обратил внимание на слабые места Александра Усика. Однако аналитик заметил, что украинский чемпион слишком умный, чтобы скрыть их.

Уязвимость Усика можно увидеть, но нужно немало времени. Также бывший британский боксер подчеркнул, что Александр уверен в себе и имеет искусство неожиданности.

Чтобы победить его, нужно выйти на ринг как необразованный и голодный боец, но все ребята являются его фанатами. Естественный боец, который не уважал Усика, был Дюбуа, но Даниэль тогда не воспользовался возможностью из-за отсутствия веры в себя,

– сказал Нельсон.

Напомним, что Александр Усик победил Тайсона Фьюри в ночь с 21 на 22 декабря 2024 года в адской битве в Эр-Рияде. Все трое судей отдали победу украинскому боксеру единогласным решением – 116:112.

Стоит обратить внимание на то, что в течение поединка "Цыганский король" выбросил больше ударов, чем Александр Усик. Однако по эффективности статистика полностью на стороне украинского чемпиона.

Усик совершил больше точных ударов, чем Фьюри – 179 против 144. Украинец также превосходит британского боксера по джебам и мощным ударам.