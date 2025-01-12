В Лондоні 11 січня пройшла церемонія нагородження The Ring Awards 2024. Олександр Усик був однією з головних дійових осіб цього заходу, повідомляє 24 Канал.

Як це було Усик візьме участь у The Ring Awards 2024: онлайн-трансляція церемонії нагородження

Топовий бій у травні

Українець претендував одразу на чотири нагороди, в тому числі на нагороду "Подія року". На неї був номінований перший бій між Усиком та Ф'юрі, який відбувся 18 травня. Іншими претендентами на цю номінацію були:

бій між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа

бій між Теренсом Кроуфордом та Ісраелом Мадрімовим

бій між Ентоні Джошуа та Френсісом Нганну

бій між Наої Іноуа та Луїсом Нері

Зрештою головною подією 2024 року визнали саме перший поєдинок між Усиком та Ф'юрі. Саме у тому бою Олександр зміг зібрати всі чотири чемпіонські пояси у надважкій вазі.

Українець став першим за 25 років, хто зміг стати абсолютним чемпіоном світі у цьому розряді. Минуле досягнення належало Ленноксу Льюїсу, який зібрав усі пояси у 1999-му.

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Усик виграв у Ф'юрі роздільним рішенням суддів, хоча у дев'ятому раунді відправив британця у нокдаун. Пізніше, у грудні, Олександр зміг вдруге побити Тайсона. Цього разу вже усі судді віддали перемогу українцю.