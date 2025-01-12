В Лондоне 11 января прошла церемония награждения The Ring Awards 2024. Александр Усик был одним из главных действующих лиц этого мероприятия, сообщает 24 Канал.

Как это было Усик примет участие в The Ring Awards 2024: онлайн-трансляция церемонии награждения

Топовый бой в мае

Украинец претендовал сразу на четыре награды, в том числе на награду "Событие года". На нее был номинирован первый бой между Усиком и Фьюри, который состоялся 18 мая. Другими претендентами на эту номинацию были:

бой между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа

бой между Теренсом Кроуфордом и Исраэлом Мадримовым

бой между Энтони Джошуа и Фрэнсисом Нганну

бой между Наои Иноуа и Луисом Нери

В конце концов главным событием 2024 года признали именно первый поединок между Усиком и Фьюри. Именно в том бою Александр смог собрать все четыре чемпионских пояса в супертяжелом весе.

Украинец стал первым за 25 лет, кто смог стать абсолютным чемпионом мира в этом разряде. Прошлое достижение принадлежало Ленноксу Льюису, который собрал все пояса в 1999-м.

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Усик выиграл у Фьюри раздельным решением судей, хотя в девятом раунде отправил британца в нокдаун. Позже, в декабре, Александр смог во второй раз побить Тайсона. На этот раз уже все судьи отдали победу украинцу.