Українець став однією з головних зірок цієї події. Саме його визнали найкращим боксером за підсумками 2024 року.

Читайте також Крадіжка з-під носа Усика та Ф'юрі: названо найкращий бій року за версією The Ring

Усик подякував за визнання

Після отримання нагороди Олександр Усик дав свій коментар. Він заявив, що це дуже важливо для нього та подякував усім причетним, не забувши й свого епатажного суперника Тайсона Ф'юрі, повідомляє 24 Канал із посиланням на Ring Magazine.

Насамперед хочу подякувати Богу, своїй сім'ї та своїй команді. Цей рік був чудовим для мене. Важливим для мене та моєї країни. Якщо ви можете допомагати людям, дарувати посмішку – робіть це. Будьте щасливі, дуже вам дякую. Я хочу сказати своєму супернику, моєму найкращому другу Тайсону Ф’юрі: "Мій друже, жадібне пузо, дякую тобі велике. Ти чудовий, мій супернику",

– сказав Усик.

До слова. Олександр Усик став переможцем ще у двох номінаціях. Його перший бій проти Ф’юрі, в якому українець став абсолютом, визнано подією року, а дев'ятий раунд тієї битви – найкращим раундом року.

Нагадаємо, що у 2024 році Український чемпіон провів дві битви – обидві проти "Циганського короля". У травні Олександр Усик здобув перемогу роздільним рішенням суддів, а у грудні – одноголосним.