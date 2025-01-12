Поєдинки Олександра Усика та Сергія Богачука потрапили у номінацію "Бій року". The Ring відзначив першу "битву століття" між непереможним українцем та Тайсоном Ф'юрі, інформує 24 Канал.

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Найкращий бій року за версією The Ring Awards

Навколо цього бою було багато гучних заяв, зокрема зі сторони "Циганського короля", який був впевнений у своїй перемозі. Але Усик зруйнував усі плани суперника. Вже у 9-му раунді Олександр ледь не відправив Тайсона у нокаут. Ф'юрі від дострокової поразки врятували лише канати та гонг про закінчення трихвилинки.

До слова. 9-й раунд першого бою Усик – Ф'юрі потрапив у номінацію "Раунд року" від The Ring.

Тайсону вдалось відновитись та провести повний двобій проти українця. Переможця зустрічі визначали судді, які розділились у рішенні на користь Олександра Усика: 114-113, 113-114 та 115-112.

Окрім першого бою Усика проти Ф'юрі The Ring відзначив ще п'ять інших поєдинків, серед яких двобій Сергія Богачука проти Вірджила Ортіса:

Артур Бетербієв – Дмітрій Бівол

Вірджил Ортіс – Сергій Богачук

Реймонд Форд – Отабек Холматов

Фернандо Мартінес – Йока Казуто

Фабіо Вордлі – Фрейзер Кларк

Колишній суперник Василя Ломаченка Теофімо Лопес зі сцени оголосив ім'я переможця номінації. За версією The Ring, найкращим поєдинком минулого року сенсаційно став бій Форда проти Холматова.