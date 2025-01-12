Поединки Александра Усика и Сергея Богачука попали в номинацию "Бой года". The Ring отметил первую "битву века" между непобедимым украинцем и Тайсоном Фьюри, информирует 24 Канал.

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Лучший бой года по версии The Ring Awards

Вокруг этого боя было много громких заявлений, в частности со стороны "Цыганского короля", который был уверен в своей победе. Но Усик разрушил все планы соперника. Уже в 9-м раунде Александр едва не отправил Тайсона в нокаут. Фьюри от досрочного поражения спасли только канаты и гонг об окончании трехминутки.

К слову. 9-й раунд первого боя Усик – Фьюри попал в номинацию "Раунд года" от The Ring.

Тайсону удалось восстановиться и провести полный поединок против украинца. Победителя встречи определяли судьи, которые разделились в решении в пользу Александра Усика: 114-113, 113-114 и 115-112.

Кроме первого боя Усика против Фьюри The Ring отметил еще пять других поединков, среди которых поединок Сергея Богачука против Вирджила Ортиса:

Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол

Вирджил Ортис – Сергей Богачук

Рэймонд Форд – Отабек Холматов

Фернандо Мартинес – Йока Казуто

Фабио Уордли – Фрейзер Кларк

Бывший соперник Василия Ломаченко Теофимо Лопес со сцены объявил имя победителя номинации. По версии The Ring, лучшим поединком прошлого года сенсационно стал бой Форда против Холматова.