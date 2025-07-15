На Тернопольщине умер 17-летний футболист Александр Левицкий

В понедельник, 14 июля, перестало биться сердце футболиста Александра Левицкого. Ему было всего 17 лет.

Трагическая потеря всколыхнула тернопольское футбольное сообщество. Умер игрок ФК Великий Глубочек Александр Левицкий, пишет 24 Канал со ссылкой на Ассоциацию футбола Тернопольщины.

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Что известно о футболисте

В 2022 году Александр Левицкий, родом из села Великий Глыбочок, выступал за команду Тернопольской футбольной академии под руководством тренера Ростислава Циха на Открытом чемпионате Львовской области среди детско-юношеских спортивных школ. Еще в детстве тренер Евгений Гурин из родного села возил его на просмотр в одну из футбольных школ Львова.

В 2023 году, имея всего 15 лет, Саша дебютировал на взрослом уровне в составе ФК Великий Глубочек, что соревнуется в суперлиге Тернопольского района. За клуб он сыграл два полных сезона - 2023 и 2024 годов, а также провел семь матчей в сезоне 2025 года, в шести из которых выходил в стартовом составе.

Кроме игры, Левицкий активно участвовал в жизни клуба - помогал с разметкой поля, заботился о его состоянии и поддерживал команду за пределами футбольной площадки.

Свой последний матч юный футболист провел в воскресенье, 13 июля. Тогда ФК Великий Глыбочок обыграл Товстолуг со счетом 2:0, а Саша отыграл все 90 минут без замены.

Напомним, что недавно также погиб старейший марафонец в мире.