Челси может подать в суд на Михаила Мудрика из-за допингового скандала. За это украинский футболист может получить многомиллионный штраф, пишет 24 Канал со ссылкой на The i Paper.

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Что грозит Мудрику?

В случае, если Михаила Мудрика признают виновным в употреблении допинга, Челси может получить основания для расторжения контракта с игроком из-за серьезного нарушения условий соглашения. Кроме того, клуб имеет возможность обратиться в суд с требованием компенсации финансовых убытков и суммы могут достигать миллионов. Подобную практику лондонцы уже применяли в прошлом, в частности по делу Адриана Муту.

В то же время подобные судебные конфликты могут негативно повлиять на имидж клуба, в частности среди потенциальных новичков. Поэтому вероятно, что Челси будет выбирать взвешенную и осторожную стратегию в случае с Мудриком.

Справка. За нарушение антидопинговых правил Михаилу Мудрику грозит до четырех лет дисквалификации.

Напомним, что в сезоне-2024/2025 украинский футболист сумел сыграть лишь 15 матчей за Челси, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач. Последний раз он выходил на поле еще в ноябре 2024 года.