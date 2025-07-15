Челсі може подати до суду на Михайла Мудрика через допінговий скандал. За це український футболіст може отримати багатомільйонний штраф, пише 24 Канал з посиланням на The i Paper.

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Що загрожує Мудрику?

У разі, якщо Михайла Мудрика визнають винним у вживанні допінгу, Челсі може отримати підстави для розірвання контракту з гравцем через серйозне порушення умов угоди. Крім того, клуб має можливість звернутися до суду з вимогою компенсації фінансових збитків і суми можуть сягати мільйонів. Подібну практику лондонці вже застосовували в минулому, зокрема у справі Адріана Муту.

Водночас подібні судові конфлікти можуть негативно вплинути на імідж клубу, зокрема серед потенційних новачків. Тому ймовірно, що Челсі обиратиме виважену та обережну стратегію у випадку з Мудриком.

Довідка. За порушення антидопінгових правил Михайлу Мудрику загрожує до чотирьох років дискваліфікації.

Нагадаємо, що у сезоні-2024/2025 український футболіст зумів зіграти лише 15 матчів за Челсі, у яких забив три голи та віддав п'ять результативних передач. Востаннє він виходив на поле ще у листопаді 2024 року.