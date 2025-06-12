Стреляли в упор: экс-игрок сборной Украины получил серьезные ранения на фронте

После начала полномасштабного вторжения немало украинских спортсменов взяли оружие в руки, чтобы защитить родную страну от оккупантов. Одним из таких стал известный бывший хоккеист Александр Матвийчук.

На фронте он выполнял тяжелейшую роль – штурмовика, за что неоднократно был награжден Штабом ГУР МО. Накануне, к сожалению, отважный воин получил ряд серьезных ранений, сообщает 24 Канал со ссылкой на ХК Сокол.

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Александр Матвийчук нуждается в помощи после ранений

Во вторник, 10 июня, выполняя боевое задание, бывший хоккеист сборной Украины Александр Матвийчук вместе с тремя побратимами попал во вражескую засаду.

В них россияне стреляли в упор, к счастью, все остались живы, но трое получили очень серьезные ранения. Среди них и титулованный спортсмен, который сейчас находится в медикаментозном сне под наблюдением врачей.

Ранения Александра Матвийчука

огнестрельное пулевое ранение лица с полной потерей хрящей носа и многочисленными переломами: костей носа, верхней челюсти, стенок гайморовых пазух с обеих сторон, ячеек решетчатого лабиринта, твердого неба

огнестрельное осколочное сквозное ранение левого плеча с массивной потерей мягких тканей

огнестрельное осколочное слепое ранение правой стопы

закрытая черепно-мозговая травма

В клубе Сокол отметили, что впереди Александра Матвийчука ожидает очень долгое и дорогостоящее лечение. Самостоятельно семья воина справиться с этой ситуацией не сможет, а потому нуждается в помощи.

Важно. Открыто сбор для Александра Матвийчука. Средства пойдут на восстановление функции дыхания, пластику лица и другие нужды. Цель сбора: 1 000 000 гривен.

Отметим. что во время спортивной карьеры раненый воин пять раз становился чемпионом Украины и завоевывал национальный Кубок в составе Сокола. За сборную Украины он провел 134 матча, в которых забросил 26 шайб и отдал 35 результативных передач.