Легендарный хоккеист Доминик Гашек, который постоянно поддерживает Украину, отреагировал на слова Владимира Мединского. Он сделал мощное заявление в ответ на слова россиянина, пишет 24 канал со ссылкой на соцсети Гашека.

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Гашек ответил Мединскому

Хоккеист отметил, что Россия совершает геноцид украинских детей, а российский переговорщик даже насмехается над этим.

Какое отвращение! Это одно из худших военных преступлений, за которое ответственных должны судить в Гааге. Что говорят по этому поводу лидеры ЕС? А что скажет Дональд Трамп?

– сказал Доминик Гашек.

Справка. Недавно хоккеист призвал не допускать россиян к Олимпиаде-2026.

Напомним, что Доминик Гашек активно поддерживает Украину. Легенда НХЛ призывает отстранить всех представителей России от международных спортивных соревнований.