Легендарний хокеїст Домінік Гашек, який постійно підтримує Україну, відреагував на слова Володимира Мединського. Він зробив потужну заяву у відповідь на слова росіянина, пише 24 канал з посиланням на соцмережі Гашека.

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Гашек відповів Мединському

Хокеїст зазначив, що Росія вчиняє геноцид українських дітей, а російський перемовник навіть насміхається з цього.

Яка огида! Це один із найгірших воєнних злочинів, за який відповідальних мають судити в Гаазі. Що кажуть з цього приводу лідери ЄС? А що скаже Дональд Трамп?

– сказав Домінік Гашек.

Довідка. Нещодавно хокеїст закликав не допускати росіян до Олімпіади-2026.

Нагадаємо, що Домінік Гашек активно підтримує Україну. Легенда НХЛ закликає відсторонити усіх представників Росії від міжнародних спортивних змагань.