Гашек запитав про можливий допуск росіян на зимову Олімпіаду у 2026 році. Домінік вимагає негайної відповіді та пояснив, чому не варто повертати представників ворожої країни, повідомляє 24 канал.

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Заява Гашека щодо росіян

Домінік Гашек у зверненні до МОК та прем'єр-міністерки Джорджії Мелоні наголосив, що є міжнародні федерації, які не засудили агресію Росії, а їх змагання стали рекламою війни. Колишній хокеїст вважає, що через них вбивають людей.

Гашек підкреслив, що ходять чутки про те, що російські спортсмени зможуть брати участь на зимових Олімпійських іграх 2026 року у Мілані. Домінік пояснив, як допуск представників ворожої країни вплине у майбутньому на війну в Україні.

Це зробило б Олімпійські ігри величезною рекламою агресивної війни, освячувало б російські злочини, і величезна кількість людей втратила б життя через них. І я хочу запитати, чи дозволила б країна Італія цю рекламу російської війни на своїй території? Дозволити російським спортсменам-громадянам виступати публічно на своїй території та нести пряму відповідальність за величезну кількість втрачених та покалічених людських життів?!,

– написав Гашек у Х.

До цього у ЗМІ повідомляли, що у МОК позитивно оцінили приклад Олімпійський ігор 2024 у Парижі, де змагались 15 "нейтральних" спортсменів. На Іграх 2026 планують провести подібну схему.

До слова. Зимові Олімпійські ігри 2026 року відбудуться у Мілані. Змагання проходитимуть з 6 по 22 лютого.

Нагадаємо, що Домінік Гашек активно підтримує Україну. Легенда НХЛ закликає відсторонити усіх представників Росії від міжнародних спортивних змагань.

Раніше стало відомо, що збірну Росії з хокею не допустили до зимових Олімпійських ігор 2026 у Мілані.