Гашек спросил о возможном допуске россиян на зимнюю Олимпиаду в 2026 году. Доминик требует немедленного ответа и объяснил, почему не стоит возвращать представителей враждебной страны, сообщает 24 канал.

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Заявление Гашека относительно россиян

Доминик Гашек в обращении к МОК и премьер-министру Джорджии Мелони отметил, что есть международные федерации, которые не осудили агрессию России, а их соревнования стали рекламой войны. Бывший хоккеист считает, что из-за них убивают людей.

Гашек подчеркнул, что ходят слухи о том, что российские спортсмены смогут участвовать на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане. Доминик объяснил, как допуск представителей вражеской страны повлияет в будущем на войну в Украине.

Это сделало бы Олимпийские игры огромной рекламой агрессивной войны, освящало бы российские преступления, и огромное количество людей потеряло бы жизнь из-за них. И я хочу спросить, позволила бы страна Италия эту рекламу российской войны на своей территории? Позволить российским спортсменам-гражданам выступать публично на своей территории и нести прямую ответственность за огромное количество потерянных и искалеченных человеческих жизней?!,

– написал Гашек в Х.

До этого в СМИ сообщали, что в МОК положительно оценили пример Олимпийский игр 2024 в Париже, где соревновались 15 "нейтральных" спортсменов. На Играх 2026 планируют провести подобную схему.

К слову. Зимние Олимпийские игры 2026 года состоятся в Милане. Соревнования будут проходить с 6 по 22 февраля.

Напомним, что Доминик Гашек активно поддерживает Украину. Легенда НХЛ призывает отстранить всех представителей России от международных спортивных соревнований.

Ранее стало известно, что сборную России по хоккею не допустили к зимним Олимпийским играм 2026 года в Милане.