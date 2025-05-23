В феврале 2026 года в рамках Зимних олимпийских игр в Милане состоится хоккейный турнир. В нем не будет участвовать страна-агрессор, пишет 24 Канал со ссылкой на sportacentrs.com.

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Олимпийский хоккейный турнир пройдет без страны-агрессора

По информации источника, соответствующее решение приняли на ежегодном конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF), который состоялся в Стокгольме. Перед этим представители IIHF переписывались с Международным олимпийским комитетом (МОК).

Россию и Беларусь отстранили от международных хоккейных турниров после начала полномасштабного вторжения на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Санкции действовали до лета 2025 года. Поэтому россияне надеялись на отмену ограничений. Они собирались принять участие в Олимпиаде-2026 со своим флагом и гимном. Однако главное условие возвращения – завершение войны в Украине – не было выполнено.

Таким образом, Россию в хоккейном турнире заменит сборная Франции как следующая по рейтингу команда.

Справка. Мужской хоккейный турнир на Зимних Олимпийских играх-2026 состоится в Милане с 11 по 22 февраля. Женские соревнования продлятся с 5 по 19 февраля.

Ранее IIHF отстранила Россию и Беларусь от участия в чемпионате мира-2026. Турнир состоится с 15 по 31 мая 2026 года в Швейцарии в городах Цюрих и Фрибур.