У лютому 2026 року в рамках Зимових олімпійських ігор в Мілані відбудеться хокейний турнір. У ньому не братиме участь країна-агресор, пише 24 Канал з посиланням на sportacentrs.com.

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Олімпійський хокейний турнір пройде без країни-агресора

За інформацією джерела, відповідне рішення ухвалили на щорічному конгресі Міжнародної федерації хокею (IIHF), який відбувся у Стокгольмі. Перед цим представники IIHF листувалися з Міжнародним олімпійським комітетом (МОК).

Росію та Білорусь відсторонили від міжнародних хокейних турнірів після початку повномасштабного вторгнення на територію України 24 лютого 2022 року. Санкції діяли до літа 2025 року. Тож росіяни сподівалися на скасування обмежень. Вони збиралися взяти участь в Олімпіаді-2026 зі своїм прапором та гімном. Проте головна умова повернення – завершення війни в Україні – не була виконана.

Таким чином, Росію в хокейному турнірі замінить збірна Франції як наступна за рейтингом команда.

Довідка. Чоловічий хокейний турнір на Зимових Олімпійських іграх-2026 відбудеться у Мілані з 11 по 22 лютого. Жіночі змагання триватимуть з 5 по 19 лютого.

Раніше IIHF відсторонила Росію та Білорусь від участі в чемпіонаті світу-2026. Турнір відбудеться з 15 по 31 травня 2026 року у Швейцарії в містах Цюрих та Фрібур.