Російські спортсмени потрапили під санкції через початок повномасштабної війни в Україні. Індивідуальних атлетів допускають до змагань у нейтральному статусі, тоді як команди дискваліфікують.

До теми Ніхто не хоче грати з терористами: Росію не допустили до відбору на ЧС-2026

Без окупантів у хокеї

Не став винятком з правила і хокей, де збірна Росії відсторонена від міжнародних турнірів. Як повідомив 24 Канал з посиланням на Федерацію хокею Росії, бан для команди країни-терористки залишиться в силі.

Як йдеться у повідомленні, Міжнародна хокейна федерація не допустила Росію до чемпіонату світу-2026. Головним аргументом стала безпека країн-учасниць турніру.

Росіяни вважають цю причину недостатньою, адже їх хокеїсти у великій кількості виступають в НХЛ. Російська федерація хоче оскаржити це рішення та має надію зіграти на зимових Олімпійських іграх-2026.

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Окрім Росії, до турніру також не допущена і Білорусь. Сам чемпіонат світу відбудеться з 14 по 30 серпня 2026 року в Бельгії та Нідерландах. Україна вже втратила шанси потрапити на турнір.