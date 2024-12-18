Російського хокеїста польського клубу Заглембе Сосновець Максіма Сергєєва затримали за підозрою у шпигунстві ще у червні 2023 року. З того часу він перебував під вартою та очікував вироку суду, пише 24 Канал з посиланням на Hokej.net.

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Російський хокеїст виявився шпигуном

Максім Сергєєв переїхав до Польщі у 2021 році. За основу Заглембе Сосновець він зіграв лише 5 матчів, переважно граючи за молодіжну команду.

Агенту ФСБ вдалося завербувати молодого хокеїста через мережу телеграм. Спочатку він повинен був публікувати проросійський політичний контент у соціальних мережах. За це він отримував розрахунок у криптовалюті.

Згодом завдання ставали складнішими. Максім повинен був фотографувати воєнні стратегічні об'єкти на території Польщі. Заради виконання одного із завдань, російський хокеїст-шпигун навіть наймав квартиру навпроти одного з військових заводів. Сергєєв встиг зафільмувати станцію у Перемишлі та збройовий завод у Сілезії.

Коли він потрапив до рук Агентства внутрішньої безпеки, на його ноутбуці виявили документи, які належали російській військовій структурі ПВК "Вагнер".

Агенти Росії відстежували стратегічні об'єкти у Польщі

Росіянин належав до агентурної мережі, до якої входило 16 осіб. Польські спецслужби затримали 14 з них. За виконані завдання російські шпигуни отримували до кількох сотень доларів.

21-річному хокеїсту загрожувало 10-річне ув'язнення. Однак Сергєєв визнав свою провину та отримав термін до двох років та 11 місяців в'язниці.

За інформацією російських ЗМІ, хокеїст пробуде у в'язниці до травня 2025 року. Після цього шпигуна депортують до Росії.

Тож тепер спортивним клубам Європи потрібно добре подумати, перш ніж підписувати контракт з російськими "нейтральними" спортсменами.