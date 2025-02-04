Российские спортсмены попали под санкции из-за начала полномасштабной войны в Украине. Индивидуальных атлетов допускают к соревнованиям в нейтральном статусе, тогда как команды дисквалифицируют.

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Без оккупантов в хоккее

Не стал исключением из правила и хоккей, где сборная России отстранена от международных турниров. Как сообщил 24 Канал со ссылкой на Федерацию хоккея России, бан для команды страны-террористки останется в силе.

Как говорится в сообщении, Международная хоккейная федерация не допустила Россию к чемпионату мира-2026. Главным аргументом стала безопасность стран-участниц турнира.

Россияне считают эту причину недостаточной, ведь их хоккеисты в большом количестве выступают в НХЛ. Российская федерация хочет обжаловать это решение и надеется сыграть на зимних Олимпийских играх-2026.

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Кроме России, к турниру также не допущена и Беларусь. Сам чемпионат мира состоится с 14 по 30 августа 2026 года в Бельгии и Нидерландах. Украина уже потеряла шансы попасть на турнир.