9 января, 18:03
"Свободная касса": тренер, подсидевший в Вердере украинца, теперь продает гамбургеры

Андрей Олейник
Основные тезисы
  • Александер Нури, бывший тренер бременского Вердера, сменил профессию и начал работать в McDonald's.
  • Нури теперь руководит двумя ресторанами в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, сравнивая работу в фастфуде с тренерством в футболе.

Александер Нури из-за отсутствия работы в футболе решился на радикальную смену профессии. Тренер теперь руководит не игроками, а ресторанами фастфуда.

В свои 46 лет немец пошел в McDonald's и выучился там готовить и следить за выполнением заказов. Встретить его можно в двух заведениях в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, пишет 24 Канал со ссылкой на sport.de.

Почему Нури пошел работать в фастфуд?

Карьера тренера, как собственно и игрока, у Александера Нури не сложилась: согласно данным Transfermarkt, без учета молодежных команд только в бременском Вердере ему удалось пробыть чуть больше, чем год.

Кстати, на посту главного тренера "музыкантов" немец подсидел украинца Виктора Скрипника. В сентябре 2016 года наш соотечественник как раз имел черную полосу в результатах, и руководство вместо него назначило Нури, который до этого руководил дублем.

Чем теперь занимается Нури?

Побыв безработным с 2022 года, Александер пошел учиться жарить бургеры. Постепенно рос на новой работе: получил повышение до менеджера ресторанов.

Экстренер сравнил футбол и сферу общественного питания:

Если подумать, то и там, и там нужно уметь объединять людей. На поле игроков, на кухне сотрудников. Основной принцип похож: должен понимать, что перед тобой за человек, что его мотивирует, что нужно, чтобы он хорошо работал,
– поделился с журналистами Александр Нури.

Кто еще из футболистов подался в другие профессии?

  • Звезда Барселоны Дани Алвес после всех скандалов с обвинениями в насилии выбрал религиозный путь. Сейчас он – евангельский пастор в Испании.

  • Защитник Ливерпуля и сборной Дании Даниэль Аггер еще футболистом отличался любовью к татуировкам – поэтому после того, как повесил бутсы на гвоздь, стал тату-мастером и считается сейчас профи своего дела.

  • Португалец Фабиу Коэнтрау когда-то ловил скоростных нападающих в футболке Реала, а теперь ловит рыбу. Он владелец сразу нескольких лодок, занимающихся выловом морепродуктов.

  • Француз Джибриль Сиссе еще игроком светился в кино, но выбрал путь звезды не экрана, а музыки. Сейчас его знают как популярного диджея.

  • Но всех переплюнул обладатель Золотого мяча Джордж Веа. Экс-нападающий Милана пошел в политику и стал президентом родной Либерии.