У свої 46 років німець пішов у McDonald's і вивчився там готувати й стежити за виконанням замовлень. Зустріти його можна у двох закладах у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія, пише 24 Канал з посиланням на sport.de.
Чому Нурі пішов працювати у фастфуд?
Кар'єра тренера, як власне і гравця, у Александера Нурі не склалася: згідно з даними Transfermarkt, без врахування молодіжних команд лише у бременському Вердері йому вдалося пробути трохи більше, ніж рік.
До речі, на посаді головного тренера "музик" німець підсидів українця Віктора Скрипника. У вересні 2016 року наш співвітчизник саме мав чорну смугу у результатах, і керівництво замість нього призначило Нурі, який до того керував дублем.
Чим тепер займається Нурі?
Побувши безробітним з 2022 року, Александер пішов вчитися смажити бургери. Поступово зростав на новій роботі: отримав підвищення до менеджера ресторанів.
Екстренер порівняв футбол і сферу громадського харчування:
Якщо подумати, то і там, і там потрібно вміти об'єднувати людей. На полі гравців, на кухні співробітників. Основний принцип схожий: маєш розуміти, що перед тобою за людина, що її мотивує, що потрібно, щоб вона добре працювала,
– поділився з журналістами Александр Нурі.
Хто ще з футболістів подався в інші професії?
Зірка Барселони Дані Алвес після усіх скандалів щодо звинувачень у насильстві обрав релігійний шлях. Зараз він – євангельський пастор в Іспанії.
Захисник Ліверпуля та збірної Данії Даніель Аггер ще футболістом вирізнявся любов'ю до татуювань – тож після того, як повісив бутси на цвях, став тату-майстром і вважається зараз профі своєї справи.
Португалець Фабіу Коентрау колись ловив швидкісних нападників у футболці Реала, а тепер ловить рибу. Він власник одразу кількох човнів, що займаються виловом морепродуктів.
Француз Джібріль Сіссе ще гравцем світився у кіно, але обрав шлях зірки не екрану, а музики. Нині його знають як популярного діджея.
Але усіх переплюнув володар Золотого м'яча Джордж Веа. Екснападник Мілана пішов у політику і став президентом рідної Ліберії.