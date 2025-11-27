За дивних обставин пішов з життя відомий тренер і блогер Дмитро Нуянзін. Про смерть 30-річного чоловіка повідомляє 24 Канал з посиланням на Комсомольскую Правду.

Чому помер Нуянзін?

Хлопець запам'ятався тим, що вирішив публічно показати підписникам процес схуднення. Проте заради цього флешмобу Нуянзін вирішив набрати вагу.

Нещодавно він повідомив, що підняв вагу до 105 кілограмів, збільшивши її орієнтовно на 10% за короткий термін. Дмитро запустив власний марафон, в ході якого він заявив про намір скинути 10 кілограмів до 1 січня 2026 року.

Також він пообіцяв виплатити по 10 тисяч рублів кожному учаснику, який повторить його досягнення. Правда, самого досягнення так і не сталось. Нуянзін раптово помер уві сні.

Його дружина повідомляє, що за кілька днів до цього блогер скаржився на болі в грудях та погане самопочуття. Причиною цього називають в першу чергу різке підвищення обсягів їжі вкупі із інтенсивними тренуваннями.

Саме це викликає додаткове навантаження на серцево-судинну систему. При цьому дружина впевнена. що фастфуд не міг стати причиною смерті Дмитра.

Правда, у жовтні він кілька разів публікував відео, як з'їдає велику кількість випічки, піци, пельменів, бургерів та чипсів.

Що відомо про Дмитра Нуязіна?