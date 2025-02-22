Господарі розгромили свого суперника з рахунком 5:0. Це дозволило їм продовжити свою переможну серію до чотирьох поєдинків і піднятися в турнірній таблиці в зону Ліги чемпіонів, повідомляє 24 Канал.

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Ефектний гол француза

Окрасою цієї гри став перший гол Фрайбурга. Його собі в актив записав правий захисник Кіліанн Сільділья.

Француз на 15-й хвилині відкрив рахунок у зустрічі після подачі з кутового. Навіс пішов на ближній кут, але першим на м'ячі був гравець Вердера.

Проте він не зміг нейтралізувати небезпеку, запустивши свічку у штрафному майданчику. Той опустився в район, де був Кіліанн, який в акробатичному стрибку ударом через себе не залишив шансів воротарю.

Кіліанн Сільділья забив гол ударом через себе: дивіться відео

До слова. Кіліанн Сільділья виступає за Фрайбург з 2021 року. В нинішньому сезоні він провів 13 поєдинків, у яких забив два м'ячі.

Зазначимо, що наступний матч "бразильці з Брайсгау" проведуть 2 березня на виїзді проти Аугсбурга. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.