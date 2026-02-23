У самому матчі Ямаль не забивав і відзначився тільки асистом. Проте це не завадило йому відсвяткувати своєрідний ювілей, пише офіційний сайт Барселони.

Дивіться також Піде безкоштовно: Барселона попрощається із лідером нападу наприкінці сезону

Який рекорд підкорився Ламіну Ямалю?

Перемога над Леванте стала для Ламіна Ямаля 100-ою офіційною звитягою у футболці каталонського гранда.

Іспанський зірковий нападник став наймолодшим гравцем в історії, кому вдалося досягнути тризначної кількості перемог у складі Барселони. На момент гри йому виповнилося 18 років та 224 дні.

Попередним власником рекорду був навіть не Ліонель Мессі, а Боян Кркич – він здобув 100-ту перемогу з Барсою у 20 років та 128 днів. Зірковий аргентинець тепер впав на третє місце: 21 рік і 275 днів.

Для 100-ої перемоги Ямаль витратив 139 матчів, за цей час зазнавши 23 поразок і 16 ігор завершивши внічию.

У чинному складі Барселони 100 перемогами можуть похизуватися також Френкі де Йонг, Педрі, Араухо, Ферран Торрес, Жюль Кюнде, Роберт Левандовський, Рафінья, Бальде і Ерік Гарсія.

Як Ламін Ямаль виступає у цьому сезоні?