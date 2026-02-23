В самом матче Ямаль не забивал и отметился только ассистом. Однако это не помешало ему отпраздновать своеобразный юбилей, пишет официальный сайт Барселоны.

Смотрите также Уйдет бесплатно: Барселона попрощается с лидером нападения в конце сезона

Какой рекорд покорился Ламину Ямалю?

Победа над Леванте стала для Ламина Ямаля 100-й официальной победой в футболке каталонского гранда.

Испанский звездный нападающий стал самым молодым игроком в истории, кому удалось достичь трехзначного количества побед в составе Барселоны. На момент игры ему исполнилось 18 лет и 224 дня.

Предыдущим владельцем рекорда был даже не Лионель Месси, а Боян Кркич – он получил 100-ю победу с Барсой в 20 лет и 128 дней. Звездный аргентинец теперь упал на третье место: 21 год и 275 дней.

Для 100-й победы Ямаль потратил 139 матчей, за это время потерпев 23 поражения и 16 игр завершив вничью.

В действующем составе Барселоны 100 победами могут похвастать также Френки де Йонг, Педри, Араухо, Ферран Торрес, Жюль Кюнде, Роберт Левандовский, Рафинья, Бальде и Эрик Гарсия.

Как Ламин Ямаль выступает в этом сезоне?