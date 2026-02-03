Однако дальнейшее пребывание Левандовского в каталонском клубе находится под вопросом. Есть большая вероятность, что поляк покинет Барселону в конце сезона, сообщает RAC1.
Что будет с Левандовским?
Клуб уже начал строить финансовые планы на следующий год. И в этих планах нет Левандовского, который имеет одну из самых высоких зарплат в Барселоне.
"Блаугранас" должны освободить около 12 миллионов зарплатной ведомости, чтобы вписаться в правило фэйр-плей. При этом клуб еще и не получит деньги за Роберта, который летом уйдет свободным агентом.
Тем не менее, Барселона уже ищет замену для Левандовского. Летом испанцы намерены подписать нападающего, а также центрального защитника.
Напомним, что Левандовский присоединился к каталонскому клубу в 2022 году. Каталонцы заплатили за страйкера 45 миллионов евро мюнхенской Баварии согласно данным Transfermarkt.
В 173 матчах форвард оформил 113 голов и помог клубу выиграть два чемпионства, один Кубок и три Суперкубка Испании. В сезоне 2022 – 2023 Роберт стал лучшим бомбардиром Ла Лиги.
Как Барселона выступает в сезоне 2025 – 2026?
- Текущая кампания неплохо складывается для каталонского клуба. Барселона является действующим лидером чемпионата Испании, выиграв 18 из 22-х матчей.
- Также команда вышла в четвертьфинал Кубка страны, а в битве за Суперкубок Испании переиграла мадридский Реал со счетом 3:2. Кроме этого, "блаугранас" остаются в борьбе в еврокубках.
- Барселона выиграла 5 из 8 матчей основной стадии Лиги чемпионов и заняла пятое место в турнирной таблице. Это позволило подопечным Ганси Флика напрямую выйти в 1/8 финала.