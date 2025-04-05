Российский хоккеист стал на колени перед Грецки, который является этническим украинцем

В субботу, 5 апреля, состоялся матч между Вашингтон Кэпиталс и Чикаго Блэкхокс в Национальной хоккейной лиге. Игра завершилась победой команды хозяев со счетом 5:3.

Александр Овечкин забросил 894 шайбу в НХЛ и повторил рекорд легендарного Уэйна Гретцки. После чего в раздевалке было снято празднование рекорда, сообщает 24 канал.

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"Вечный" рекорд

Овечкин делит первое место с Уэйном Грецки, став лучшим снайпером Национальной хоккейной лиги. Рекорд, который установил канадец, считался недостижимым с 1990-х годов.

Во время празднования Александр Овечкин стал на колени перед Уэйном Гретцки. Таким образом российский хоккеист почтил достижения легендарного канадца, который является этническим украинцем.

Овечкин отпраздновал рекордную шайбу: смотрите видео

Корни Уэйна Гретцки

Отметим, что дед Уэйна Грецки Терентий Гретцкий родился в 1892 году в селе под названием Огдемер (сейчас Брестская область, Беларусь). Пращур легендарного хоккеиста разговаривал на украинском языке.

Терентий Гретцкий проживал на территории Берестейщины. Стоит отметить, что до 1939 года этот регион не входил в состав Беларуси. Впоследствии дед Грецки перебрался в Канаду.

В Канаде Терентий Гретцкий занялся фермерским хозяйством. Также известно, что бабушка Вейна Грецки по отцовской линии родилась в городе Подгайцы, сейчас это Тернопольская область.