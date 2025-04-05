Алєксандр Овєчкін закинув 894 шайбу в НХЛ та повторив рекорд легендарного Вейна Грецкі. Після чого у роздягальні було знято святкування рекорду, повідомляє 24 канал.

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"Вічний" рекорд

Овєчкін ділить перше місце із Вейном Грецкі, ставши найкращим снайпером Національної хокейної ліги. Рекорд, який встановив канадець, вважався недосяжним з 1990-х років.

Під час святкування Алєксандр Овєчкін став на коліна перед Вейном Грецкі. Таким чином російський хокеїст вшанував досягнення легендарного канадця, який є етнічним українцем.

Овєчкін відсвяткував рекордну шайбу: дивіться відео

Коріння Вейна Грецкі

Зазначимо, що дід Вейна Грецкі Терентій Гретцкій народився у 1892 році у селі під назвою Огдемер (наразі Брестська область, Білорусь). Пращур легендарного хокеїста розмовляв українською мовою.

Терентій Гретцкій проживав на території Берестейщини. Варто зазначити, що до 1939 року цей регіон не входив до складу Білорусі. Згодом дід Грецкі перебрався у Канаду.

У Канаді Терентій Гретцкій зайнявся фермерським господарством. Також відомо, що бабуся Вейна Грецкі по батьківській лінії народилась у місті Підгайці, зараз це Тернопільська область.