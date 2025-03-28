Канадський хокеїст відзначився голом у поєдинку регулярного чемпіонату проти Баффало Сейбрз. 37-річний Кросбі набрав 80 очок у поточному розіграші турніру, повідомляє 24 канал із посиланням на НХЛ.

Читайте також Хокеїст з українським корінням провів історичний матч у НХЛ: відеоогляд перформансу

Перевершив Грецкі

Сідні Кросбі у поточному сезоні НХЛ пропустив зможе зіграти максимум у 80 матчах, адже він пропустив дві гри через травму. Канадець сто відсотків завершить основу частину турніру з середнім показником 1 очко за гру.

У підсумку Кросбі встановив абсолютний рекорд за кількістю сезонів за таким показником – 20. Раніше досягнення належало Вейну Грецкі – 19.

Цікаво. У загальному в активі Сідні Кросбі 1676 очок в НХЛ. Результат канадського хокеїста став дев'ятим в історії ліги та найкращим серед дійсних гравців.

Нагадаємо, що Кросбі грає у НХЛ з 2005 року. За цей час канадський хокеїст тричі вигравав Кубок Стенлі та двічі ставав найціннішим гравцем ліги у сезонах 2006/2007 та 2013/2014.