Господарі здобули перемогу з рахунком 7:3. Цей поєдинок став особливим для канадського хокеїста Кейла Макара.

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Видатний виступ

Він став першим захисником в історії клубу, який за одну зустріч зробив шість результативних дій, повідомляє 24 Канал. Зірковий спортсмен записав собі в актив дві шайби та чотири асисти.

Також Кейл Макар став лише третім захисником у XXI столітті, кому вдалося видати такий результативний перформанс за один матч у НХЛ. У 2004 році стільки ж результативних дій мав Шелдон Сурей за Монреаль Канадієнс (1+5), а у 2023-му – Кріс Летанг у складі Піттсбург Пінгвінз (0+6).

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До слова. Кейл Макар має українське коріння. Його прадід по батьковій лінії переїхав до Канади з України.

Зазначимо, що наступний матч Колорадо Аваланч проведе 9 березня проти Торонто Мейпл Ліфс.