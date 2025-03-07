Хозяева одержали победу со счетом 7:3. Этот поединок стал особенным для канадского хоккеиста Кейла Макара.

Читайте также Леброн Джеймс установил историческое достижение в НБА: эпохальное видео

Выдающееся выступление

Он стал первым защитником в истории клуба, который за одну встречу сделал шесть результативных действий, сообщает 24 Канал. Звездный спортсмен записал себе в актив две шайбы и четыре ассиста.

Также Кейл Макар стал лишь третьим защитником в XXI веке, кому удалось выдать такой результативный перформанс за один матч в НХЛ. В 2004 году столько же результативных действий имел Шелдон Сурей за Монреаль Канадиенс (1+5), а в 2023-м – Крис Летанг в составе Питтсбург Пингвинз (0+6).

Смотрите видеообзор матча Колорадо Аваланч – Сан Хосе Шаркс

К слову. Кейл Макар имеет украинские корни. Его прадед по отцовской линии переехал в Канаду из Украины.

Отметим, что следующий матч Колорадо Аваланч проведет 9 марта против Торонто Мейпл Лифс.