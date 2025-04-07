Хозяева одержали победу со счетом 4:1. В составе гостей единственным взятием ворот отметился российский хоккеист Александр Овечкин, благодаря чему установил новый рекорд НХЛ по количеству забитых шайб (895).

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Позорное поздравление

Он превзошел достижение легендарного Уэйна Гретцки. С этим событием "запоребрикового" хоккеиста на своей странице в соцсети X поздравил директор ФБР Каш Патель, информирует 24 Канал.

Американец выразил восхищение этим рекордом представителя страны-террористки и поделился несколькими фото, на которых он, в частности, вместе с россиянином, который поддерживает убийства украинцев:

Поздравляем Александра Овечкина – нового рекордсмена регулярного сезона по количеству заброшенных шайб. Уэйн Гретцки – легенда игры, образец класса. Спасибо, господа, и НХЛ за то, что подарили нам лучшую игру на земле. В какое же время мы живем. Чистая магия.

Патель поздравил Овечкина / Фото из соцсетей директора ФБР

Напомним, что Александр Овечкин является известным путинистом. В 2017 году хоккеист создал движение в поддержку Владимира Путина под названием "Putin Team". Он ни разу не высказался против войны России в Украине.