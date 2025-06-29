"Играл бы там, чем в Реале": молодой украинский голкипер высказался о карьере Лунина
- Украинский голкипер Андрей Лунин не является основным игроком в Реале, и появляются слухи о его поисках клуба для постоянной игровой практики.
- Александр Петренко, сравнивая свой опыт аренды с карьерой Лунина, отметил, что выбрал бы играть в Вальядолиде, чем оставаться в Реале без игровой практики.
Украинский голкипер Андрей Лунин не является основным голкипером Реала. На фоне этого часто появляются слухи, что украинец ищет клуб, где сможет иметь постоянную игровую практику.
Украинский голкипер Александр Петренко рассказал о своем опыте пребывания в аренде. Он сравнил его с карьерой Андрея Лунина, пишет 24 канал со ссылкой на "Украинский футбол".
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Петренко сравнил свой опыт с Луниным
Последние полгода голкипер находился в аренде у Виктории Кельн, однако принадлежит он Байеру. Он отметил, что он такой человек, который никогда не пойдет в команду, где не будет играть.
Это мои амбиции. Возможно, это не очень разумно, но я так чувствую. Если взять, например, Андрея Лунина – на его месте я бы лучше пошел в Вальядолид и играл бы там, чем сидел бы в Реале,
– сказал Александр Петренко.
Он также добавил, что сам попросился в аренду. Футболист также рассказал о сложностях пребывания в аренде.
"Когда ты в аренде, то все понимают, что ты уйдешь, но обязаны предоставить тебе игровое время. Но они не могли дать мне играть постоянно, потому что у них были и свои вратари. В любом случае, это было лучше, чем сидеть в Леверкузене, потому что там уже не было перспективы для меня в этом сезоне", – сказал Александр Петренко.
Напомним, что 18-летний голкипер заинтересовал бременский Вердер. Его даже пригласили на просмотр и рассматривают возможность полноценного трансфера.