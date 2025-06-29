Украинский голкипер Александр Петренко рассказал о своем опыте пребывания в аренде. Он сравнил его с карьерой Андрея Лунина, пишет 24 канал со ссылкой на "Украинский футбол".

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Петренко сравнил свой опыт с Луниным

Последние полгода голкипер находился в аренде у Виктории Кельн, однако принадлежит он Байеру. Он отметил, что он такой человек, который никогда не пойдет в команду, где не будет играть.

Это мои амбиции. Возможно, это не очень разумно, но я так чувствую. Если взять, например, Андрея Лунина – на его месте я бы лучше пошел в Вальядолид и играл бы там, чем сидел бы в Реале,

– сказал Александр Петренко.

Он также добавил, что сам попросился в аренду. Футболист также рассказал о сложностях пребывания в аренде.

"Когда ты в аренде, то все понимают, что ты уйдешь, но обязаны предоставить тебе игровое время. Но они не могли дать мне играть постоянно, потому что у них были и свои вратари. В любом случае, это было лучше, чем сидеть в Леверкузене, потому что там уже не было перспективы для меня в этом сезоне", – сказал Александр Петренко.

Напомним, что 18-летний голкипер заинтересовал бременский Вердер. Его даже пригласили на просмотр и рассматривают возможность полноценного трансфера.